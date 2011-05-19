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    Азаров вылетел в Минск на переговоры с главами правительств стран СНГ

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    Встреча глав правительств СНГ в Минске (6)

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    Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл в Минск для участия в заседании совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл в Минск для участия в заседании совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает УНИАН.

    Во время заседания планируется рассмотреть вопросы сотрудничества в рамках СНГ, в частности относительно зоны свободной торговли.

    В ходе визита украинский премьер проведет встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, а также со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем.

    При этом в поездке в Азарова сопровождают министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, министр культуры Украины Михаил Кулиняк, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян и другие правительственные чиновники.

    Встреча глав правительств СНГ в Минске>>

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