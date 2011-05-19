Марш протеста предпринимателей начался у стен Рады

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Весенний марш протеста предпринимателей в рамках всеукраинской акции "Вперед!" начинается в четверг у стен Верховной Рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Акция организована общественными организациями и профсоюзами предпринимателей. Организаторы заявляют, что марш не носит политического характера и направлен в первую очередь на поддержку разработанных депутатом Верховной Рады от фракции "БЮТ-Батькивщина" Натальей Королевской законопроектов о налогообложении малого и среднего бизнеса.

Сейчас у парламента собралось несколько сотен человек под флагами акции "Вперед!". Участники акции установили несколько палаток. В этих палатках регистрируют участников марша и раздают листовки.

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Правоохранительные органы предприняли усиленные меры безопасности. В Мариинском парке у здания парламента стоит колонна автобусов заполненных сотрудниками милиции. Во главе колонны стоит автомобиль, в котором обычно возят задержанных.

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Ранее принятый парламентом вариант Налогового кодекса вызвал массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса. В ходе этих протестов выдвигались не только экономические, но и политические требования. В частности, участники автопробега предпринимателей в марте потребовали отставки правительства Николая Азарова.