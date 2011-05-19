Акции протеста против политики власти пройдут 19 мая в Киеве

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Марина Шмаюн. Всеукраинские акции "День гнева" и "Вперед", участники которых требуют отставки президента, правительства и Верховной Рады, начнутся в четверг в Киеве.

Несколько сотен человек собрались в прошлую субботу в Мариинском парке в Киеве, недалеко от Верховной Рады, на акцию под названием "День гнева", организованную общественными движениями ("Общественное движение Украины", "Общее дело"). Собравшиеся выступали против социально-экономической политики властей страны, в частности требуя прекратить давление на бизнес. Протестующие попытались разбить палаточный городок, однако сотрудники спецподразделений милиции после непродолжительной стычки вытеснили участников акции из парка. В результате протестов были задержаны шесть человек, на которых были составлены протоколы и позже они были отпущены.

"Мы решили, что продолжим акцию 19 числа, мы присоединимся к акции "Вперед" со своими требованиями", - сказал в понедельник на пресс-конференции координатор движения "Общее дело" Александр Данилюк.

Он отметил, что люди не хотят выходить на акции протеста, несмотря на то, что не согласны с политикой нынешней власти. Данилюк также заявил, что наименее активной частью населения Украины является запад страны, в то время как восточные регионы с большим рвением принимают участия в подобных акциях.

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Координатор движения "Общее дело" также добавил, что участники акции настаивают не только на отставке главы государства, кабмина и парламента, но и на немедленном проведении новых выборов президента, а также в Верховную Раду.

Вместе с тем, депутат Верховной Рады Украины из фракции "БЮТ-Батькивщина" Наталья Королевская сообщила, что 19 мая в Киеве начнется общенациональная акция протеста "Вперед". Участниками этой акции, в большей степени, являются украинские предприниматели, которые ранее уже проводили подобные собрания и продолжают высказывать недовольство политикой власти страны.

Принятый в парламенте первый вариант Налогового кодекса осенью прошлого года вызвал массовые акции протеста предпринимателей, недовольных очень жесткими, по их мнению, налоговыми правилами. Митинги привели к частичному успеху - президент выполнил требование представителей малого и среднего бизнеса и наложил вето на Налоговый кодекс, после чего внес в него ряд поправок. Верховная Рада в начале декабря приняла документ с этими поправками. В частности, была оставлена без изменений упрощенная система налогообложения и сокращены полномочия налоговиков. Однако предприниматели считают, что Налоговый кодекс в нынешнем виде уничтожает малый и средний бизнес.

В конце марта митингующие на Европейской площади в центре Киева предприниматели, которые прибыли в столицу с автопробегом из запада и востока Украины, приняли резолюцию с требованием отставки правительства Николая Азарова и заявили, что не собираются вступать с правительством в переговоры.

Королевская рассказала, что уже сейчас из регионов страны приходят сведения о том, что правоохранительные органы препятствуют проезду транспорта в Киев для проведения акции "Вперед". В связи с этим, в понедельник состоится всеукраинское совещание активистов. Однако, по словам королевской, уже принято решение о том, что если перевозчикам запретят въезжать в Киев, то люди будут идти в столицу пешком.

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"Мы надеемся, что власть поймет, что силовым режимом сегодня не заставишь людей молчать, и не будет препятствовать передвижению активистов акции "Вперед" 19 мая в Киев", - сказала Королевская.