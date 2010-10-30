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    В Херсоне найдет проект протокола с "результатами выборов" - СМИ

    Тема:

    Местные выборы в Украине. Ход голосования (30)

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    "Согласно "протоколу" нынешний мэр побеждает с результатом 30%, а его конкуренты отстают от него на 10 и более процентов", - заявляет глава организации "Социальное измерения Херсонщины".

    КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Члены комитета избирателей Украины обнаружили в Херсоне проект сведенного протокола по результатам выборов мэра города и депутатов в горсовет, сообщает в субботу агентство УНИАН.

    Сообщается, что в найденном файле указаны "подсчитанные" результаты голосов и сводная табличка «победителей» по всем округам".

    "Согласно "протоколу" нынешний мэр побеждает с результатом 30%, а его конкуренты отстают от него на 10 и более процентов. В то же время, результаты социологических исследований, которые были обнародованы накануне запрета рейтингов, свидетельствуют, что действующий мэр не имеет даже части нарисованной поддержки у жителей города", - цитирует издание главу организации "Социальное измерения Херсонщины" Игоря Трубаева.

    Трубаев выразил мнение, что "в том, что "результаты" выборов оказались заранее "определены", нет ничего удивительного".

    "Если перехваченные журналистами данные совпадут с результатами, которые озвучат в итоге подсчета голосов в гортеризберкоме по итогам голосования, то это станет подтверждением очевидной фальсификации выборов", - говорится в сообщении.

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