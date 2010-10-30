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    Глава Львовской Облрады подал в суд на избирательную комиссию

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    Сообщается, что в своем иске, который будет рассмотрен в этот же день, Сеник требует "не нарушать закон о выборах".

    КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Председатель Львовского областного совета Мирослав Сенник подал иск в Львовский окружной административный суд на действия территориальной избирательной комиссии (ТИК) Львова, сообщает в субботу интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на свой источник.

    По сведениям издания, в своем иске, который должен быть рассмотрен в этот же день, Сеник требует "не нарушать закон о выборах". Сообщается, что Сеник требует не рассматривать жалобы относительно его кандидатуры в депутаты Львовской облрады.

    "Жалобы на Сеника.поступили еще 27 октября, и по закону о выборах, ТИК в двухдневный срок должна отреагировать на них. 29 октября решение не было, и поэтому заседание перенесли на 30 октября", - заявил источник издания.

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