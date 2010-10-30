В "день тишины" ЦИК рассматривает жалобы

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в субботу занимается рассмотрением жалоб, которые поступают от субъектов избирательного процесса на бездеятельность территориальных избирательных комиссий (ТИК) , заявил глава ЦИК Владимир Шаповал.

По словам Шаповала, в "день тишины", когда запрещена агитация, ЦИК работает "в текущем режиме".

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В то же время по словам заместителя главы ЦИК Жанны Усенко-Черной, большинство поступивших в комиссию жалоб, рассматриваемых в субботу, касаются действий ТИК.

"Но действия территориальных избирательных комиссий, по закону, должны обжаловаться в суде, а не в Центральной избирательной комиссии. ЦИК может рассматривать только жалобы на бездеятельность территориальных избирательных комиссий. В основном таких жалоб нет, поскольку жалуются все-таки на действия или решения ТИК", - цитирует Усенко-Черную агентство УНИАН.