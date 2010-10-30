Оппозиция на родине Тимошенко удивлена, что власть перестала "давить"

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 окт - РИА Новости, Александр Савоченко. Днепропетровская областная организация партии "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко) отмечает, что за несколько дней перед выборами полностью прекратилось давление на партию со стороны власти.

Президент Виктор Янукович в последнее время собирал губернаторов областей и предупредил о личной ответственности за применение административного ресурса во вверенных им регионах.

В Днепропетровске лидирующие позиции традиционно занимает пропрезидентская Партия регионов, однако высокий рейтинг имеет и оппозиционная "Батькивщина". По мнению многих экспертов, результаты выборов в Днепропетровске продемонстрируют, смогла ли Тимошенко взять реванш после поражения на выборах главы государства.

"Мы даже удивлены возможностью беспрепятственно агитировать в последние несколько дней. Если раньше неизвестные снимали наши плакаты по несколько раз в день, то сейчас все спокойно", - сказал РИА Новости один из руководителей днепропетровской "Батькивщины", пожелавший, чтобы его имя не разглашали.

По словам собеседника агентства, днепропетровские чиновники "вероятно, получили команду сверху"

День тишины

Несмотря на "день тишины", когда агитировать запрещено и власти, и оппозиции, на улицах Днепропетровска продолжает висеть политическая реклама. Коммунальщики попросту не смогли убрать огромное количество плакатов за одну ночь.

Предвыборная агитация в Украине. Фотолента >>

"Попробуй их все убрать с такой высоты. Не хватает ни техники, ни людей", - сетовал дворник, показывая на изображение одного из украинских политиков, висящее возле высоковольтной линии электропередач.

В ожидании лидеров

В день выборов в Днепропетровске ожидают экс-премьера Тимошенко. Лидер оппозиции здесь прописана и собирается проголосовать на избирательном участке номер 2, который находится в помещении Днепропетровской государственной медицинской академии. Однако в минувший четверг у Тимошенко поднялась высокая температура, и теперь ее поездка в Днепропетровск находится под вопросом.

В Днепропетровске в воскресенье ожидают и Сергея Тигипко. Вице-премьер по экономическим вопросам возглавил избирательный список своей партии "Сильная Украина" на выборах в днепропетровский областной совет и может приехать, чтобы поддержать соратников.

Местные выборы состоятся на Украине в это воскресенье. Оппозиция страны неоднократно заявляла, что власть в лице пропрезидентской Партии регионов готовит масштабные фальсификации. Глава государства утверждает, что заинтересован в честности и прозрачности избирательной кампании.