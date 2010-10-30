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    Политика

    "День тишины" соответствует международным стандартам - наблюдатели

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    "По состоянию на 11 часов сегодняшнего дня от наблюдателей организации CIS-EMO информации об агитации не поступало. В соответствии с международными стандартами "день тишины" пока соблюдается",- подчеркнула глава Миссии международных наблюдателей.

    КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. "День тишины" в Украине перед выборами в местные советы проходит в соответствии с международными стандартами, сообщила в субботу на пресс-конференции исполнительный директор Миссии международных наблюдателей CIS-EMO Марина Кочеткова.

    В ночь на субботу в 00.00 наступил "день тишины" перед воскресным голосованием. В субботу все участники избирательного процесса должны прекратить любую агитацию.

    "По состоянию на 11 часов сегодняшнего дня от наблюдателей организации CIS-EMO информации об агитации не поступало. В соответствии с международными стандартами "день тишины" пока соблюдается", - заявила Кочеткова.

    Она также отметила, что Миссия готова заявить, что избирательные комиссии к выборам готовы.

    Российский политолог Владимир Артеменко, который также присутствовал на пресс-конференции, добавил, что в Украине нет таких нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.

     

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