"День тишины" соответствует международным стандартам - наблюдатели

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. "День тишины" в Украине перед выборами в местные советы проходит в соответствии с международными стандартами, сообщила в субботу на пресс-конференции исполнительный директор Миссии международных наблюдателей CIS-EMO Марина Кочеткова.
В ночь на субботу в 00.00 наступил "день тишины" перед воскресным голосованием. В субботу все участники избирательного процесса должны прекратить любую агитацию.
"По состоянию на 11 часов сегодняшнего дня от наблюдателей организации CIS-EMO информации об агитации не поступало. В соответствии с международными стандартами "день тишины" пока соблюдается", - заявила Кочеткова.
Она также отметила, что Миссия готова заявить, что избирательные комиссии к выборам готовы.
Российский политолог Владимир Артеменко, который также присутствовал на пресс-конференции, добавил, что в Украине нет таких нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.
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