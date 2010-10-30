КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Андрей Лубенский. Украина будет настаивать на пересмотре газовых контрактов с РФ и, в конечном счете, добьется такого пересмотра, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая в прямом эфире телеканала "Интер".

"Мы будем настаивать на пересмотре и рано или поздно выйдем на пересмотр этого контракта. Терпения у нас хватит, настойчивости тоже хватит, так что будем заниматься этим делом", - сказал Азаров.

Азаров сообщил, что вопрос о необходимости пересмотра контрактов обсуждался, среди других тем, во время недавней встречи в Киеве с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

"Да, действительно, мы очень серьезно обсуждали, прежде всего, контракт, возможность изменения контракта. В очередной раз нам Владимир Владимирович рассказал, что он считает контракт очень хорошим. Мы с этим согласились, что он абсолютно хороший для России, и мы с этим не спорим", - сказал Азаров.

Он добавил, что украинская сторона высказала точку зрения, которая является прямо противоположной точке зрения России на этот вопрос, после чего прошли дебаты, в результате которых "Владимир Владимирович согласился, что есть определенные моменты в этом контракте, которые могут вызывать обоснованные возражения украинской стороны".

Украинский премьер считает это главным результатом той части переговоров, которые касались газа.

"Цена на газ. Такой аргумент для нас прозвучал - вот для Белоруссии газ будет 227 (долларов за тысячу кубометров), для нас, скорее всего, будет 230-235 (долларов). Что я могу сказать по этому поводу? 230 лучше, чем сегодняшние 260. Но это еще предстоит закрепить тогда, когда мы будем договариваться все-таки о пересмотре контрактов", - отметил глава украинского правительства.

Отвечая на вопрос ведущего программы "Большая политика" Евгения Киселева, не выдвигаются ли со стороны РФ встречные требования, например, требование о вступлении Украины в Таможенный союз и в ЕЭП, Азаров сказал, что "таких условий российская сторона нам не выдвигала"

"Мы обговаривали возможные формы интеграции, возможные формы кооперации, но никаких ни ультиматумов, ни диктатов, безусловно, никаких условий вот такого типа не звучало", - заверил премьер.

По словам Азарова, во время встречи с Путиным обсуждался достаточно широкий круг проблем, сами же переговоры прошли "абсолютно нормально".

Российский газовый холдинг ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 годы. В 2009 году для Украины была сделана скидка в 20% от европейской цены на газ, с начала 2010 года стороны перешли к рыночной стоимости.

После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. В рамках рабочего визита президента РФ Дмитрия Медведева 21 апреля 2010 газа в Харькове были подписаны дополнения к контракту, увеличивающие закупку газа "Нафтогазом" в текущем году до 36,5 миллиарда кубометров, а также предусматривающие скидку в цене на величину снижения российским правительством пошлины для поставок газа на Украину. Пошлина была обнулена, как следствие, снижение составило 30% от контрактной цены газа. Украинские власти, в свою очередь, продлили на 25 лет срок базирования в Крыму Черноморского флота России, который должен был истечь в 2017 году.