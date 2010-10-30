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    Украина намерена получить долю в месторождениях газа РФ - Азаров

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    "Об этом и идет речь, когда мы рассуждаем о создании совместного предприятия. Наши активы понятны, вопрос российских активов - что будет со стороны России передано в это СП", - отметил премьер.

    КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Андрей Лубенский. Украина намерена при создании газового совместного предприятия (СП) получить долю в российских газовых месторождениях, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Объединить "Газпром" и "Нафтогаз Украины" предложил в конце апреля премьер-министр России Владимир Путин по итогам встречи со своим украинским коллегой. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компании должны идти к слиянию через создание совместного предприятия - это станет первым этапом пути к объединению. По его словам, вкладом в СП с российской стороны могут стать месторождения, с украинской - газотранспортная система.

    "Об этом и идет речь, когда мы рассуждаем о создании совместного предприятия. Наши активы понятны, вопрос российских активов - что будет со стороны России передано в это СП", - сказал Азаров, выступая в прямом эфире телеканала "Интер".

    Премьер напомнил, что освоение газовых месторождений - дело очень дорогостоящее. "Вопрос заключается (в том), есть ли у нас ресурсы для того, чтобы осваивать такие месторождения", - подчеркнул Азаров, добавив, что если необходимых ресурсов нет, надо "искать такое решение, которое позволит решать задачи с минимальным использованием достаточно ограниченных средств".

    Ранее Азаров в интервью РИА Новости заявил, что слияние "Нафтогаза" и "Газпрома" невозможно, поскольку при несопоставимости капитализации двух компаний на деле это будет поглощением, а вот "создание совместного предприятия, обмен активами - это вполне допустимо". Отвечая на вопрос, устраивают ли Украину предложения "Газпрома", в которых речь идет о месторождениях Астраханской группы и некоторых на Ямале, он сказал, что это "хорошие месторождения".

    "Если на основе этих месторождений речь будет идти о создании СП и обмене активами, я думаю, что можно будет договориться", - отметил премьер.

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