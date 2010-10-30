Украина помолчит в "День тишины" и выскажется на выборах в воскресенье

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Марина Шмаюн. Выборы в местные органы власти в Украине состоятся в воскресенье, 31 октября, в субботу наступает традиционный "День тишины", когда политические партии должны прекратить агитацию и оставить в покое избирателей, чтобы они могли без лишнего давления определиться со своим выбором.

Работникам коммунальных служб и представителям рекламных компаний предстоит нелегкая ночь - им предстоит убрать с улиц и площадей украинских городов всю наглядную агитацию.

В Киеве предвыборной рекламы немного, так как жители столицы в этот раз никого не выбирают - районные советы упразднили вовсе, а городской совет с мэром избрали на внеочередных выборах в 2008. Вместе с тем, очевидно, что та политическая реклама, которую в ходе нынешней кампании наблюдали киевляне, была рассчитана на тех, кто трудится в метрополии, но на выходные приедет на домой - это, в основном, жители Киевской области, а также ближайших к столице регионов. Также не будет выборов в Тернопольский облсовет, поскольку его избрали в прошлом году.

Агитация официально разрешена до 00.00 пятницы. К этому времени в телестудии под управлением "российского варяга" Савика Шустера представители политических партий использовали последние аргументы, чтобы убедить своих сторонников голосовать именно за них. В то же время другой "российский гость" политического бомонда - Евгений Киселев - решил взять не количеством, а качеством, пригласив в студию премьер-министра Украины Николая Азарова.

В борьбе за "честные выборы"

Несмотря на то, что одним из основных лозунгов пропрезидентской Партии регионов является изречение "За честные выборы!", украинская оппозиция продолжает напоминать, что нынешняя власть готовит масштабные фальсификации, печатает фальшивые бюллетени и игнорирует оппозицию. Оппозиционная партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко обещает рассказать представителям зарубежных организаций о неправомерных действиях власти

Так, "Батькивщина" заявляет, что фальшивые бюллетени полным ходом печатаются в городе Харькове, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Представители власти, в свою очередь, отвергают все обвинения со стороны оппозиции, а президент Виктор Янукович обещает наказывать чиновников на местах за фальсификации.

Борьба на равных?

Согласно данным последних соцопросов, провластную Партию регионов готовы поддержать около 30% сограждан. При этом в западных областях за "регионалов" проголосуют 10% избирателей, в восточном и южном - почти 50%.

За партию Тимошенко готовы проголосовать чуть более 8% украинцев. В восточном регионе ее поддержка чуть больше 1%, зато на Западе - более 14%.

Выборы с разным настроением

Для Тимошенко суббота станет в буквальном смысле днем тишины - у нее подозревают ангину. А вот Янукович призвал губернаторов обеспечить для людей праздничное настроение в день голосования.

Президент пояснил, что там, где есть возможность, нужно организовать питание, "чтобы люди видели, что власть думает про них".

"Это - не способ давления на людей, а наша обязанность создать условия и для членов комиссий, и для тех, кто не успел дома вовремя выпить чаю", - заявил президент.

А праздник у украинцев будет долгим - избирательные участки 31 октября откроются в 8.00 и закроются в 22.00. После чего начнется напряженный подсчет голосов.