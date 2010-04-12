Ветераны должны ощущать заботу государства не только в День Победы

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Андрей Лубенский. Ветераны Великой Отечественной войны должны ощущать заботу и внимание государства не только в День Победы, но и во все будничные дни, и такой порядок вещей должен быть обеспечен не только в России, заявил председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов.

"Главное, что мы должны сделать, я думаю, это мы должны делать не только в России, постараются и наши коллеги в странах СНГ - это окружить заботой и вниманием наших ветеранов. И сделать так, чтобы не только в праздничные дни они чувствовали, что мы им благодарны за эту великую Победу, но и в будни они должны чувствовать заботу государства", - сказал Миронов в понедельник в ходе организованного РИА Новости телемоста Москва-Минск-Киев-Кишинев, посвященного подготовке к 65-летию Победы.

"В России принято решение обеспечить жильем всех участников Великой Отечественной войны. Сначала было принято решение о том, что государство брало на себя обязательство обеспечить жильем тех, кто встал на очередь до 1 марта 2005 года, (теперь) специальным распоряжением президента принято решение, что любой участник Великой Отечественной войны, неважно, стоял он на очереди или нет, должен быть обеспечен жильем", - сказал спикер СФ, добавив, что задачей власти является в полной мере реализовать это решение в 2010 году.

Кроме того, по его словам, в РФ решаются вопросы по медицинскому и социальному обеспечению ветеранов.

Миронов сообщил, что в странах СНГ сегодня проживают более миллиона участников Великой Отечественной войны и более 6 миллионов тружеников тыла.

"Это наш "золотой фонд", и я, пользуясь возможностью, призываю своих коллег, законодателей, парламентариев и представителей исполнительной власти сделать все для ветеранов, и не только в праздники, еще раз повторюсь, но и во все последующие дни и годы, сделать все для того, чтобы наши ветераны чувствовали себя окруженными заботой и благодарностью от нас, потомков победителей", - сказал он.

Миронов рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы. "Конечно, у нас пройдет парад. Кстати, парады пройдут 9 мая не только в Москве, они пройдут во всех городах-героях, они пройдут в городах воинской славы. (...). Парады пройдут в городах, где находятся штабы военных округов или военно-морских флотов России. И должен сказать, что 9 мая на Красной площади в парадном строю пройдут не только части Российской армии, флота и авиации, но пройдут и специальные сводные батальоны наших братьев по оружию, участников антигитлеровской коалиции. Сейчас рассматривается вариант, чтобы сводной ротой прошли и участники из стран СНГ, это будет абсолютно правильно", - сказал Миронов.

Он также сообщил, что правительством РФ и президентом принято решение сделать единовременные выплаты инвалидам и участникам ВОВ.