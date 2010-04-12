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    Кабмин хочет разобраться, почему чиновник выбросил микрофон журналиста

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    Вице-премьер по силовым вопросам поручил срочно рассмотреть обстоятельства инцидента с участием чиновника киевской мэрии и журналиста одного из отечественных телеканалов

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины по силовым вопросам Владимир Сивкович поручил МВД и Главному управлению государственной службы Украины срочно рассмотреть обстоятельства инцидента с участием чиновника киевской мэрии Владимира Стороженко и журналиста одного из отечественных телеканалов, и принять необходимые меры в соответствии с законодательством, сообщает в понедельник сайт кабинета министров.

    Стороженко 8 апреля вырвал из рук журналиста украинского телеканала СТБ микрофон и выбросил его в урну. Такие действия чиновника были вызваны попыткой представителя прессы взять у него комментарий о действиях городской власти по подготовке к празднованию Дня Победы.

    "Считаю поступок начальника главного управления жилищного хозяйства Киевской городской государственной администрации Владимира Стороженко хулиганским и не отвечающим кодексу государственного служащего", - цитирует Сивковича сайт кабмина.

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