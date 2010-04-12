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    Определена кандидатура посла Украины в США - СМИ

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    Новым чрезвычайным и полномочным послом Украины в США может быть назначен Александр Моцик, в данный момент исполняющий те же обязанности в Польше.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Новым чрезвычайным и полномочным послом Украины в США может быть назначен Александр Моцик, в данный момент исполняющий те же обязанности в Польше. Об этом сообщает в понедельник "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

    Моцик был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Польше в 2005 году указом Виктора Ющенко. Экс-президент тогда же назначил послом в США Олега Шамшура. Его кандидатура в марте 2009 года была предложена президентом Ющенко на должность главы МИД, однако Верховная Рада так и не рассмотрела этот кадровый вопрос.

    Издание напоминает, что обычный срок командировки посла в страну составляет 4 года.

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