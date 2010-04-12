Борьбу с попытками реабилитации пособников нацистов надо узаконить

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Андрей Лубенский. Создание правовой базы для эффективного противодействия попыткам легализации и героизации пособников нацизма актуальна для многих стран СНГ, считает председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов.

"Должен сказать, что сегодня в трех государствах, граждане которых в годы Великой Отечественной войны понесли наибольшие потери, а это Россия, Украина и Беларусь, есть уже конкретные законодательные инициативы, есть законопроекты, которые национальным парламентам предстоит рассмотреть. А в других государствах СНГ, к сожалению, эта работа даже не начата. И это, конечно, вселяет очень большую тревогу", - сказал Миронов в понедельник в ходе организованного РИА Новости телемоста "Москва-Минск-Киев-Кишинев", посвященного подготовке к 65-летию Победы.

"Мы, к сожалению, вынуждены вносить и в уголовное законодательство нормы, которые будут преследовать за реабилитацию фашизма, нацизма, за сознательное искажение итогов Второй мировой войны. Потому что мы знаем, что кто-то уже пытается сделать из Советского Союза агрессора, а немецкий фашизм фактически обеляется. Так что это вынужденные меры, но они абсолютно необходимы", - подчеркнул Миронов, добавив, что эти инициативы пользуются поддержкой коллег-законодателей из других республик СНГ, а, значит, могут быть разработаны соответствующие "модельные законы".

О необходимости борьбы с фальсификацией истории и с "провалами в исторической памяти" на уровне учебников говорил принимавший участие в телемосте директор Института общей истории РАН Александр Чубарьян. По его словам, эта тема обсуждалась недавно на заседании Ассоциации директоров институтов истории стран СНГ.

"Сейчас мы сотрудничаем с нашими коллегами в странах СНГ, чтобы выявить эти болевые точки, выявить "белые пятна" или, скорее, неверные интерпретации для того, чтобы они ушли из массовых учебников", - отметил он, добавив, что на заседании Ассоциации принято решение "сделать коллективное учебное пособие для учителя по истории войны", и эта работа уже началась. Чубарьян также высказал предложение привлечь к этой работе коллег из других стран бывшей антигитлеровской коалиции.

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заверил, что новое руководство страны уделит самое пристальное внимание тому, что написано о войне в украинских учебниках.

Депутат Национального Собрания Республики Армения Эрмине Нагдалян также выразила согласие с инициативой Сергея Миронова. "Мы в Армении поддерживаем борьбу с попытками героизации фашизма, поддерживаем меры и законодательные, и все другие. Мы считаем, что пересмотр результатов войны, "провалы" в исторической памяти - это очень опасно, потому что среди молодежи появляются фашиствующие элементы, что приводит к самым печальным последствиям", - отметила она.

С этим согласилась принимавшая участие в телемосте председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и социальному развитию Совета Республики национального собрания Республики Беларусь Антонина Морова. "Мы поддерживаем те инициативы, о которых говорил Сергей Миронов. Конечно, о великой Победе нельзя забывать, и надо бороться с попытками фальсификации (истории)", - сказала Морова, добавив, что разделяет точку зрения о необходимости разработки законопроектов, направленных на борьбу с реабилитацией нацистов и их пособников.