Ющенко обжаловал решение суда об отмене указа по Бандере

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Наша Украина" Виктор Ющенко обжаловал решение Донецкого окружного административного суда, которым тот признал незаконным указ Ющенко о присвоении звания Героя Степану Бандере, сообщает в понедельник пресс-служба "Нашей Украины".

Ющенко присвоил Бандере звание Героя 22 января 2010 года - примерно за месяц до истечения срока президентских полномочий. Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН), одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. В годы Великой Отечественной войны Бандера сотрудничал с фашистами, помогал формировать эсэсовские батальоны. Бандеровцев обвиняют в террористической деятельности на западе Украины. В 2008 году Ющенко присвоил звание Героя Украины гауптштурмфюреру Роману Шухевичу - командующему Украинской повстанческой армией, также сотрудничавшей с фашистами.

Донецкий окружной административный суд 2 апреля признал незаконным указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины и постановил отменить этот указ.

"Виктор Ющенко подал апелляционную жалобу на постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 году року. Заявитель апелляционной жалобы считает, что решение Донецкого окружного административного суда не отвечает требованиям действующего законодательства Украины, а потому должно быть отменено", - говорится в сообщении.