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    Минтранс Украины усиливает меры безопасности полетов воздушных судов

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    В частности, речь идет о необходимости принять дополнительные меры контроля в части, касающейся принятия решения о вылете и посадке воздушных судов гражданской авиации Украины.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Министерство транспорта и связи Украины усиливает меры по обеспечению безопасности полетов воздушных судов в связи с катастрофой самолета Ту-154 под Смоленском, на борту которого находился президент Польши, сообщает в понедельник УНИАН.

    Катастрофа самолета президента Польши. Фотолента >>

    Министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко поручил Государственной авиационной администрации Украины послать соответствующую телеграмму всем руководителям авиакомпаний, аэропортов и субъектов авиационной деятельности, генеральному директору «Украэроруха», генеральному директору Государственного авиационного предприятия «Украина» с указанием усилить меры по обеспечению безопасности полетов воздушных судов.

    В частности, речь идет о необходимости принять дополнительные меры контроля в части, касающейся принятия решения о вылете и посадке воздушных судов гражданской авиации Украины.

    Также будут осуществлены дополнительные внеочередные проверки технического состояния воздушных судов конструкторского бюро Туполева и всего парка воздушных судов украинской регистрации.

    Кроме того, субъектам авиационной деятельности поручено усилить контроль за радиотехническими средствами аэронавигации и метеонаблюдения на аэродромах, а также за взаимодействием органов обслуживания воздушного движения с метеослужбами.

    Также дополнительные меры контроля будут применены к организации выполнения и обеспечения воздушных перевозок высших должностных лиц (литерные рейсы).

    Контроль за выполнением указанных предписаний возложен на Госавиаадминистрацию Украины.

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