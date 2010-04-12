Десантники РФ пройдут по Киеву в новой форме и с украинским оружием

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские десантники пройдут по Крещатику, главной улице столицы Украины, в День победы в новой российской военной форме и с украинскими автоматами, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления пресс-службы и информации по ВДВ полковник Александр Чередник.

В соответствии с приглашением руководства Украины и на основании приказа министра обороны РФ от 5 апреля подразделение Вооруженных сил РФ примет участие в военном параде в Киеве, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"На параде в Киеве Вооруженные силы РФ будут представлять военнослужащие Воздушно-десантных войск. Это почетное право доверено личному составу 45 отдельного гвардейского ордена Александра Невского полка специального назначения. В парадный расчет входит 75 военнослужащих", - сказал Чередник.

По договоренности парадный расчет обеспечивается стрелковым вооружением (автоматами) украинской стороной.

"Личный состав будет в новой форме одежды Воздушно-десантных войск", - добавил Чередник.

Он уточнил, что в настоящее время идет согласование с Украиной вопросов приема, размещения и питания личного состава.

"Перевозка личного состава парадного расчета будет организована железнодорожным транспортом из города Москвы в город Киев 27 апреля. Обратный отъезд запланирован на 10 мая 2010 года", - добавил Чередник.

По его словам, строевой смотр парадного расчета, отбывающего в Киев, по поручению министра обороны, за день до планируемого отъезда проведет лично командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов.