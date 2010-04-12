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    Десантники РФ пройдут по Киеву в новой форме и с украинским оружием

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    Российские десантники пройдут по Крещатику в День победы в новой российской военной форме. По договоренности парадный расчет обеспечивается стрелковым вооружением украинской стороной.

    МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские десантники пройдут по Крещатику, главной улице столицы Украины, в День победы в новой российской военной форме и с украинскими автоматами, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления пресс-службы и информации по ВДВ полковник Александр Чередник.

    В соответствии с приглашением руководства Украины и на основании приказа министра обороны РФ от 5 апреля подразделение Вооруженных сил РФ примет участие в военном параде в Киеве, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    "На параде в Киеве Вооруженные силы РФ будут представлять военнослужащие Воздушно-десантных войск. Это почетное право доверено личному составу 45 отдельного гвардейского ордена Александра Невского полка специального назначения. В парадный расчет входит 75 военнослужащих", - сказал Чередник.

    По договоренности парадный расчет обеспечивается стрелковым вооружением (автоматами) украинской стороной.

    "Личный состав будет в новой форме одежды Воздушно-десантных войск", - добавил Чередник.

    Он уточнил, что в настоящее время идет согласование с Украиной вопросов приема, размещения и питания личного состава.

    "Перевозка личного состава парадного расчета будет организована железнодорожным транспортом из города Москвы в город Киев 27 апреля. Обратный отъезд запланирован на 10 мая 2010 года", - добавил Чередник.

    По его словам, строевой смотр парадного расчета, отбывающего в Киев, по поручению министра обороны, за день до планируемого отъезда проведет лично командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов.

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