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    В Симферополе установили кресты в память о войне в Югославии

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    Активисты крымской молодежной организации "Прорыв" и ПСПУ установили в понедельник кладбищенские кресты в сквере в центре Симферополя в память о жителях Союзной Югославии, погибших в результате военной операции НАТО в 1999 г.

    СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Активисты крымской молодежной организации "Прорыв" и Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) установили в понедельник кладбищенские кресты в сквере в центре Симферополя в память о жителях Союзной Югославии, погибших в результате военной операции НАТО в 1999 году, передает корреспондент РИА Новости.

    "Пусть это будет назиданием властям Украины об опасности заигрывания с НАТО", - сказал, выступая перед участниками акции, один из организаторов мероприятия.

    По оценкам милиционеров, следивших за общественным порядком, в акции участвовали около 40 человек. Собравшиеся установили более 80 деревянных крестов на газоне в сквере имени Святителя Луки перед зданием Представительства президента Украины в Крыму. К крестам прикреплены траурные ленты и названия пострадавших от бомбардировок населенных пунктов Союзной Югославии.

    Военная операция НАТО против Союзной Югославии проводилась с марта по июнь 1999 года. Самолеты альянса нанесли около 2,3 тысячи воздушных ударов по 990 объектам на территории Сербии и Черногории, используя при этом запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U-238).

    Решение о начале операции в обход Совета Безопасности ООН 23 марта принял тогдашний генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана после провала переговоров в Рамбуйе и Париже, в ходе которых президент СРЮ Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании косовского кризиса.

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