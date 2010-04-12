В Симферополе установили кресты в память о войне в Югославии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Активисты крымской молодежной организации "Прорыв" и Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) установили в понедельник кладбищенские кресты в сквере в центре Симферополя в память о жителях Союзной Югославии, погибших в результате военной операции НАТО в 1999 году, передает корреспондент РИА Новости.

"Пусть это будет назиданием властям Украины об опасности заигрывания с НАТО", - сказал, выступая перед участниками акции, один из организаторов мероприятия.

По оценкам милиционеров, следивших за общественным порядком, в акции участвовали около 40 человек. Собравшиеся установили более 80 деревянных крестов на газоне в сквере имени Святителя Луки перед зданием Представительства президента Украины в Крыму. К крестам прикреплены траурные ленты и названия пострадавших от бомбардировок населенных пунктов Союзной Югославии.

Военная операция НАТО против Союзной Югославии проводилась с марта по июнь 1999 года. Самолеты альянса нанесли около 2,3 тысячи воздушных ударов по 990 объектам на территории Сербии и Черногории, используя при этом запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U-238).

Решение о начале операции в обход Совета Безопасности ООН 23 марта принял тогдашний генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана после провала переговоров в Рамбуйе и Париже, в ходе которых президент СРЮ Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании косовского кризиса.