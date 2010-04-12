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    Политика

    Черновецкого поздравили с Днем космонавтики

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    "Мэру-мир, космосу-космонавтов", - говорится в сообщении пресс-службы "Народной самообороны", которая поздравила киевского мэра.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Движение "Народная самооборона" поздравило главу Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого с Днем авиации и космонавтики, сообщает в понедельник пресс-служба движения.

    Оппоненты киевского мэра и журналисты в шутливом тоне называют Черновецкого "Леня Космос".

    Пресс-служба "Народной самообороны" заявила, что готова содействовать проведению лекций на тему "Есть ли на Марсе бабушки", если их будет проводить лично Черновецкий.

    Кроме того, в движении вспомнили сообщения СМИ, в которых говорится о краже драгоценностей у дочери Черновецкого Кристины драгоценностей. 15 февраля французские СМИ сообщили, что у Черновецкой были похищены драгоценности на сумму 4.5 млн. евро.

    "Мэру-мир, космосу-космонавтов, а семье Черновецкого - приятную компенсацию", - говорится в сообщении "Народной самообороны".

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