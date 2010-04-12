Тимошенко требует от Азарова проект бюджета

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Украинская оппозиция требует от правительства Николая Азарова немедленно подать в Верховную Раду проект бюджета на 2010 год и программу действий правительства, сообщила в понедельник на совете оппозиции ее лидер Юлия Тимошенко.

Правительство Азарова было назначено 11 марта, и обещало в ближайшее время подать проект бюджета на текущий год, который до сих пор не принят. Однако пока проект правительство бюджета не утвердило для подачи в парламент

По мнению Тимошенко, затягивание с принятием бюджета закладывает условия для нарушения финансовой стабильности Украины. По словам лидера оппозиции, уже за последний месяц недовыполнение правительством Азарова показателей бюджета составило 30%, при этом сумму она на уточнила.

"Мы требуем на этой неделе как можно быстрее подать проект госбюджета и программу действий правительства", - цитирует ее пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.

По словам Тимошенко, причиной того, что правительство до сих пор не подало данные законопроекты в Верховную Раду является то, что Азаров не может посчитать доходы и расходы.