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    Политика

    Тимошенко требует от Азарова проект бюджета

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    "Мы требуем на этой неделе как можно быстрее подать проект госбюджета и программу действий правительства", - заявила лидер оппозиции Юлия Тимошенко.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Украинская оппозиция требует от правительства Николая Азарова немедленно подать в Верховную Раду проект бюджета на 2010 год и программу действий правительства, сообщила в понедельник на совете оппозиции ее лидер Юлия Тимошенко.

    Правительство Азарова было назначено 11 марта, и обещало в ближайшее время подать проект бюджета на текущий год, который до сих пор не принят. Однако пока проект правительство бюджета не утвердило для подачи в парламент  

    По мнению Тимошенко, затягивание с принятием бюджета закладывает условия для нарушения финансовой стабильности Украины. По словам лидера оппозиции, уже за последний месяц недовыполнение правительством Азарова показателей бюджета составило 30%, при этом сумму она на уточнила.

    "Мы требуем на этой неделе как можно быстрее подать проект госбюджета и программу действий правительства", - цитирует ее пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.

    По словам Тимошенко, причиной того, что правительство до сих пор не подало данные законопроекты в Верховную Раду является то, что Азаров не может посчитать доходы и расходы.

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