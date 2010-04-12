Россия и Украина будут продолжать работу над самолетом АН-70 - Генштаб

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия и новое руководство Украины договорились о том, что работа над самолетом АН-70 будет продолжена, подтвердил в понедельник начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров на пресс-конференции в РИА Новости.

"Мы договорились, что должны достроить этот самолет, провести все необходимые испытания, а уже потом решить, что с ним делать дальше", - сказал Макаров.

Он отметил, что в независимости от политического режима и политического строя между Украиной и Россией существовали и существуют тесные промышленные кооперации, которые будут развиваться.

Ан-70 - среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический военно-транспортный) самолет, который должен прийти на смену морально и физически устаревшему Ан-12. Первый полет Ан-70 состоялся 16 декабря 1994 года в Киеве.

Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники.

Главными заказчиками самолета являются министерства обороны России и Украины.