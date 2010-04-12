Тимошенко требует обнародовать предложения для России

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко требует, чтобы украинская власть обнародовала предложения для России в обмен на уменьшение цен на газ.

"Нас беспокоят заявления, которые делает правительство Януковича по авиационной отрасли, по созданию консорциума и относительно объектов ядерной энергетики", - заявила Тимошенко на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, оппозиция требует, чтобы «действующая власть - Янукович и его правительство - четко объявили, какими национальными интересами они торгуют и пренебрегают для того, чтобы получить, как они говорят, уменьшение цены на природный газ».

Тимошенко также отметила, что народ Украины должен знать, какие предложения делаются Российской Федерации в обмен на уменьшение цены на газ, передает УНИАН.

При этом, по ее словам, "унижать, а тем более изменять национальным интересам Украины, безусловно, никто не позволит, и в первую очередь оппозиционные силы, работающие в парламенте".

В субботу в аэропорту «Внуково-2» украинский премьер Николай Азаров встретился с премьером России Владимиром Путиным, где стороны обсуждали вопрос возможного снижения цены газа для Украины, которого так добивается Киев. По итогам встречи Путин заявил, Азаров сделал «довольно интересные» предложения.

По предположению украинских СМИ, взамен на «газовую скидку» речь может идти о более тесном сотрудничестве Украины с Россией в сфере ядерной энергетики и отказе Украины от сотрудничества по АЭС с американцами. По словам украинского премьера, в качестве компенсации за скидку Украина предлагает "взаимовыгодные проекты и кооперацию в атомной энергетике и других областях".

Россия сможет участвовать в строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС с последующей продажей электроэнергии на Украине и на европейских рынках, а также интегрировать украинские авиакосмические предприятия в государственную ОАК, считают СМИ. Не остается в стороне и вопрос создания газотранспортного консорциума с участием Москвы.

Также Украина может уступить России в вопросе срока базирования Черноморского флота в Крыму, пишут украинские СМИ, поскольку накануне визита Азаров сообщил о том, что Украина сделала России предложение о повышении цены за аренду базы в Севастополе (надо полагать это означает, что флот останется и после 2017 года). В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов рассмотреть любые предложения по продлению срока аренды базы.

Ранее российские СМИ сообщали, что Украина намерена предложить России снизить цену на газ до 260 долларов за тысячу кубов против 320 долларов в настоящее время, в обмен обещаны скидка на транзит российского газа в Европу и создание газотранспортного консорциума, доля РФ в котором составит около 20%.