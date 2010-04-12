Тимошенко почтила память погибшего руководства Польши

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Лидер украинской оппозиции, экс-премьер Юлия Тимошенко в понедельник созвала совете оппозиции, на котором почтила минутой молчания погибших в авиакатастрофе под Смоленском руководителей Польши, сообщает пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.

"Нас связывало большое сотрудничество. И это большая потеря для Украины", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что погибший президент Польши Лех Качинский активно помогал Украине пролагать путь в Евросоюз.

Тимошенко сообщила, что по завершению совета оппозиции руководители парламентских оппозиционных сил посетят посольство Польши, чтобы возложить цветы и выразить слова поддержки польскому народу.

В понедельник утром память погибших почтил спикер украинского парламента Владимир Литвин.

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