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    Политика

    Тимошенко почтила память погибшего руководства Польши

    Тема:

    Катастрофа самолета президента Польши (60)

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    "Нас связывало большое сотрудничество. И это большая потеря для Украины", - сказала Тимошенко. Она сообщила, что руководители парламентских оппозиционных сил посетят посольство Польши, чтобы возложить цветы.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Лидер украинской оппозиции, экс-премьер Юлия Тимошенко в понедельник созвала совете оппозиции, на котором почтила минутой молчания погибших в авиакатастрофе под Смоленском руководителей Польши, сообщает пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.

    "Нас связывало большое сотрудничество. И это большая потеря для Украины", - сказала Тимошенко.

    Она отметила, что погибший президент Польши Лех Качинский активно помогал Украине пролагать путь в Евросоюз.

    Тимошенко сообщила, что по завершению совета оппозиции руководители парламентских оппозиционных сил посетят посольство Польши, чтобы возложить цветы и выразить слова поддержки польскому народу.

    В понедельник утром память погибших почтил спикер украинского парламента Владимир Литвин.

    Катастрофа самолета президента Польши. Фотолента >>

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