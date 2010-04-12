Тимошенко почтила память погибшего руководства Польши

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Лидер украинской оппозиции, экс-премьер Юлия Тимошенко в понедельник созвала совете оппозиции, на котором почтила минутой молчания погибших в авиакатастрофе под Смоленском руководителей Польши, сообщает пресс-служба Блока Юлии Тимошенко.
"Нас связывало большое сотрудничество. И это большая потеря для Украины", - сказала Тимошенко.
Она отметила, что погибший президент Польши Лех Качинский активно помогал Украине пролагать путь в Евросоюз.
Тимошенко сообщила, что по завершению совета оппозиции руководители парламентских оппозиционных сил посетят посольство Польши, чтобы возложить цветы и выразить слова поддержки польскому народу.
В понедельник утром память погибших почтил спикер украинского парламента Владимир Литвин.