"Регионалы" настаивают на отмене обязательного дублирования фильмов

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Марина Шмаюн. Народные депутаты от Партии регионов требуют отменить приказ министерства культуры Украины от 18 января 2008 года об обязательном дублировании зарубежных фильмов на украинский язык, сообщает в понедельник газета "Коммерсант-Украина".

По мнению депутатов Партии регионов, приказ противоречит требованию Закона "О кинематографии", согласно которому для проката зарубежного фильма его необходимо или дублировать, или озвучить, или субтитрировать на государственном (украинском) языке.

В январе 2008 года министр культуры Василий Вовкун подписал приказ, в котором говорится, что Госслужба кинематографии при Минкультуре не имеет права выдавать прокатную лицензию, "если фильм не дублирован на государственном языке на фильмокопии языка оригинала".

Депутаты уже не первый раз требуют отменить этот приказ. В марте народный депутат от Партии регионов, глава совета общественного объединения "Русскоязычная Украина" Вадим Колесниченко заявлял, что по вине Минкультуры за последние два года зрители не смогли посмотреть более 160 зарубежных фильмов.

Партия регионов инициирует только отмену приказа Минкультуры, а не полный отказ от украинского дубляжа. По словам Колесниченко, этот вопрос в ближайшее время будет рассматриваться на заседании фракции.

"Не Госслужба кинематографии, а сам дистрибутор фильма должен решать, дублировать ли его на украинский язык, потому что он платит деньги за прокатное удостоверение. Чиновникам в нашей стране не следует трактовать законы на свой вкус. Михаил Кулиняк (министр культуры Украины) должен отменить неправомерный приказ своего предшественника, если он не хочет нарушать закон уже при теперешней власти", - заявил депутат.

Колесниченко также сообщил, что направил Кулиняку письмо, в котором попросил отменить приказ Минкультуры от 18 января 2008 года.

"Я получил лишь формальный ответ, что приказ является правомочным. Думаю, министр даже не вникал в суть моего обращения", - сказал депутат.