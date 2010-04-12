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    Российские военные примут участие в торжествах в День Победы в Украине

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    В военном параде в Киеве российскую армию будет представлять парадный расчет в составе воздушно-десантной роты из 70 человек и знаменной группы из 5 человек от роты почетного караула Московского военного округа.

    МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Подразделения Вооруженных Сил России по приглашению руководства Украины примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в четырех украинских городах, сообщило в понедельник управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.

    В военном параде в Киеве российскую армию будет представлять парадный расчет в составе воздушно-десантной роты из 70 человек и знаменной группы из 5 человек от роты почетного караула Московского военного округа.

    На рейды Одессы, Керчи и Николаева встанут корабли Черноморского флота, а по праздничным площадям этих городов пройдут парадным расчетом по 75 российских морских пехотинцев.

    "Несомненно, участие военнослужащих России в праздничных мероприятиях на Украине станет событием большого политического и эмоционального значения, которое трудно переоценить. Воины двух государств, пройдя плечом к плечу в парадных расчетах, продемонстрируют дань глубокой благодарности беспримерному мужеству и героизму поколения победителей", - отмечает российское военное ведомство.

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