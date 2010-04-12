Литвин почтил память погибших руководителей Польши

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин почтил память погибших в авиакатастрофе под Смоленском руководителей Польши, сообщает в понедельник пресс-служба парламента.

Правительственный самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром в субботу, 10 апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам президент, его супруга и часть руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.

Понедельник, 12 апреля на Украине объявлен днем траура по погибшим под Смоленском.

Украина соболезнует Польше. Фотолента >>

"Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в понедельник посетил посольство Республики Польша в Украине, где почтил память погибших в трагической авиакатастрофе польского самолета, которая произошла в прошлую субботу под городом Смоленск в Российской Федерации, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский, а также польские высокопоставленные должностные лица", - сообщает пресс-служба.

Спикер украинского парламента оставил запись в Книге скорби, где от имени народных депутатов Украины и от себя лично выразил искренние соболезнования дружественному польскому народу и слова поддержки родным и близким погибших.