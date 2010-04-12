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    Политика

    Украина потеряла главного сторонника своего членства в ЕС

    Тема:

    Катастрофа самолета президента Польши (60)

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    "Политическое руководство Польши во главе с Качиньским было известно своими евроинтеграционными успехами и благосклонным отношением к Украине",- сказал Чечелашвили.

    КИЕВ, 12 апреля РИА Новости. С гибелью президента Польши Леха Качиньского Украина теряет одного из главнейших сторонников идеи, что Украина должна быть частью Европейского сообщества, сообщает в понедельник «Украинская правда» со ссылкой на высказывание генерального секретаря ГУАМ Валерия Чечелашвили.

    Чечелашвили отметил, что политическое руководство Польши во главе с Качиньским было известно своими евроинтеграционными успехами и благосклонным отношением к Украине.

    В субботу, 10 апреля, самолет президента Польши Ту-154 разбился при заходе на посадку в Смоленске. На борту находились 96 человек, в том числе официальная делегация Польши во главе с президентом.

    Погибли все, кто находился на борту самолета.

    В воскресенье президент Украины Виктор Янукович объявил в Украине 12 апреля днем траура по погибшим в этой авиакатастрофе.  

    Янукович возложил цветы у польского посольства в Киеве и зажег свечку напротив портрета Леха Качиньского. Также он выразил свое сочувствие в книге соболезнований.

    "Я знаком с Лехом Качиньским еще с того времени, как он стал мэром Варшавы. И потом в 2005 году, когда его избрали президентом, я встречался с ним и как лидер оппозиции, и как премьер-министр Украины",- сказал Янукович, вспоминая  моменты личного общения с польским президентом.

    "Последняя наша встреча была 25 февраля, во время инаугурации. Мы с ним хорошо поговорили о будущем, о двусторонних отношениях стран. Мне было приятно работать с этим взвешенным человеком и опытным политиком", - сообщил президент Украины.  

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