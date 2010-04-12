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    Политика

    Семиноженко против памятника Сталину

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    "Как гражданин, я против такого памятника, и как вице-премьер я тоже его установки не приветствую. Потому что это также создает напряжение", - заявил вице-премьер-министр вице-премьер-министр Владимир Семиноженко.

    КИЕВ 12 апреля  - РИА Новости. Вице-премьер-министр Владимир Семиноженко выступает против установки памятника Иосифу Сталину, сообщает в понедельник ZAXID.NET.

    "Как гражданин, я против такого памятника, и как вице-премьер я тоже его установки не приветствую. Потому что это также создает напряжение, и мы уже ее ощущаем. Но запрещать то местному самоуправлению, людям, - это не наш стиль. Памятник Бандере тоже ставили - разве кто запрещал?", - заявил вице-премьер-министр.

    Семиноженко сообщил, что правительство Украины осознает, что ее будут провоцировать.

    "Это нормальная ситуация. Но если возникает такой нездоровый резонанс, значит, нет других аргументов, более интеллектуальных и конструктивных, а есть сплошная деструктивность. Поэтому я с большим сожалением смотрю на некоторых представителей оппозиции. Что еще они умеют делать, кроме провокаций? Собственно, это и весь их арсенал", - отметил вице-премьер-министр.

    Ранее Коммунистическая Партия Украины заявила о планах установки в Запорожье до 9 мая памятника Сталину.

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