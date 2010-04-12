Семиноженко против памятника Сталину

КИЕВ 12 апреля - РИА Новости. Вице-премьер-министр Владимир Семиноженко выступает против установки памятника Иосифу Сталину, сообщает в понедельник ZAXID.NET.

"Как гражданин, я против такого памятника, и как вице-премьер я тоже его установки не приветствую. Потому что это также создает напряжение, и мы уже ее ощущаем. Но запрещать то местному самоуправлению, людям, - это не наш стиль. Памятник Бандере тоже ставили - разве кто запрещал?", - заявил вице-премьер-министр.

Семиноженко сообщил, что правительство Украины осознает, что ее будут провоцировать.

"Это нормальная ситуация. Но если возникает такой нездоровый резонанс, значит, нет других аргументов, более интеллектуальных и конструктивных, а есть сплошная деструктивность. Поэтому я с большим сожалением смотрю на некоторых представителей оппозиции. Что еще они умеют делать, кроме провокаций? Собственно, это и весь их арсенал", - отметил вице-премьер-министр.

Ранее Коммунистическая Партия Украины заявила о планах установки в Запорожье до 9 мая памятника Сталину.