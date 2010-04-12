Янукович обсудит с Обамой военное сотрудничество и энергобезопасность

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Первая двусторонняя встреча президента Украины Виктора Януковича с американским лидером Бараком Обамой пройдет в Вашингтоне в рамках саммита по ядерной безопасности.

"Президент Обама встретится с президентом Януковичем на полях саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне 12 апреля. США и Украина удовлетворены крепкими двусторонними связями и работают в рамках межгосударственной комиссии по стратегическому партнерству. Президент США надеется обсудить с новым президентом Украины на первой встрече широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику нераспространения, последствия мирового финансового кризиса, энергобезопасность и военное сотрудничество", - говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы.

Саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне 12-13 апреля, его участниками станут лидеры 47 стран мира.