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    Янукович обсудит с Обамой военное сотрудничество и энергобезопасность

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    Обама надеется обсудить с Януковичем широкий спектр вопросов, включая проблематику нераспространения, последствия мирового финкризиса, энергобезопасность и военное сотрудничество.

    ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Первая двусторонняя встреча президента Украины Виктора Януковича с американским лидером Бараком Обамой пройдет в Вашингтоне в рамках саммита по ядерной безопасности.

    "Президент Обама встретится с президентом Януковичем на полях саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне 12 апреля. США и Украина удовлетворены крепкими двусторонними связями и работают в рамках межгосударственной комиссии по стратегическому партнерству. Президент США надеется обсудить с новым президентом Украины на первой встрече широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику нераспространения, последствия мирового финансового кризиса, энергобезопасность и военное сотрудничество", - говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы.

    Саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне 12-13 апреля, его участниками станут лидеры 47 стран мира.

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