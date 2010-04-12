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    В Украине день траура по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском

    Тема:

    Катастрофа самолета президента Польши (60)

    (обновлено: )1
    В понедельник 12 апреля в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакастрофе самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. В понедельник 12 апреля в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакастрофе самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. О дне траура обявил президент Украины Виктор Янукович в воскресенье во время посещения посольства Польши в Киеве, где почтил память погибших в авиакатастрофе. Он принес к посольству Польши цветы и отставил запись в книге соболезнований.

    Самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском в субботу утром. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам президент, его супруга и часть руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий - офицеров Войска Польского, расстрелянных в 1940 году сотрудниками НКВД.

    Катастрофа самолета президента Польши. Фотолента >>

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