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    Суд приостановил указ Ющенко о назначении губернатора Киевской области

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    Окружной административный суд Киевской области приостановил действие указа президента Виктора Ющенко о назначении Виктора Вакараша председателем Киевской областной государственной администрации.

    КИЕВ, 23 сен - РИА Новости, Алена Мейта. Окружной административный суд Киевской области приостановил действие указа президента Виктора Ющенко о назначении Виктора Вакараша председателем Киевской областной государственной администрации, сообщило информагентство УНИАН.

    Суд принял такое решение во вторник.

    Семнадцатого сентября Ющенко подписал указ о назначении Виктора Вакараша губернатором Киевской области, однако Кабмин заявил, что президент назначил его в нарушение Конституции, без согласования с правительством. Согласно Конституции, главы областных администраций назначаются президентом по согласованию с кабинетом министров.

    "Исходя из постановления суда, Вакараш не имеет больше права подписывать какие-либо документы и находиться в кабинете председателя Киевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

    Вакараш занимал должность первого заместителя главы Киевской обладминистрации в 2006 году.

    Должность губернатора Киевской области оставалась вакантной с мая 2009 года, когда ее покинула Вера Ульянченко, назначенная главой секретариата президента.

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