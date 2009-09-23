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    Дума РФ может в пятницу принять заявление из-за резолюции сейма Польши

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    С предложением принять заявление выступил в ходе пленарного заседания в среду депутат-коммунист Анатолий Локоть. "Это предложение надо поддержать", - сказал первый вице-спикер палаты Олег Морозов.

    МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума в пятницу может рассмотреть заявление в связи с резолюцией сейма Польши "В связи с агрессией Советского Союза на Польшу 17 сентября 1939 года".

    С предложением принять заявление выступил в ходе пленарного заседания в среду депутат-коммунист Анатолий Локоть. "Это предложение надо поддержать", - сказал председательствующий на заседании первый вице-спикер палаты Олег Морозов.

    После этого Морозов поручил комитету по международным делам к пятнице подготовить проект соответствующего заявления.

    Сейм Польши в среду принял резолюцию, осуждающую "вторжение" Красной Армии в 1939 году в Западную Украину и Западную Белоруссию, входившие тогда в состав польского государства.

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