Дума РФ может в пятницу принять заявление из-за резолюции сейма Польши

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума в пятницу может рассмотреть заявление в связи с резолюцией сейма Польши "В связи с агрессией Советского Союза на Польшу 17 сентября 1939 года".

С предложением принять заявление выступил в ходе пленарного заседания в среду депутат-коммунист Анатолий Локоть. "Это предложение надо поддержать", - сказал председательствующий на заседании первый вице-спикер палаты Олег Морозов.

После этого Морозов поручил комитету по международным делам к пятнице подготовить проект соответствующего заявления.

Сейм Польши в среду принял резолюцию, осуждающую "вторжение" Красной Армии в 1939 году в Западную Украину и Западную Белоруссию, входившие тогда в состав польского государства.