Ющенко предложит ООН создать в Африке центр борьбы с пиратами

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости, Алена Мейта. Президент Украины Виктор Ющенко на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступит с инициативой создания центра по борьбе с пиратами, сообщил на брифинге в среду в Киеве руководитель главной службы по вопросам международного сотрудничества секретариата украинского президента Николай Точицкий.

21-23 сентября Ющенко пребывает в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Президент Украины вносит в ходе этой Генеральной ассамблеи конкретные предложения по борьбе с пиратством», - цитирует его украинское информагентство УНИАН.

В частности, сообщил Точицкий, президент предложит создать на Африканском континенте отдельный центр по борьбе с этим явлением.

По словам Точицкого, это будет центр по сбору информации и разработке планов по борьбе с пиратством.

Кроме того, президент также предложит провести в рамках 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН отдельное заседание по этому вопросу.

Точицкий сообщил, что сегодня состоится встреча президента Украины с генеральным секретарем 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой будет обсуждаться этот вопрос.

При этом он отметил, что только за последние 9 месяцев этого года у берегов Сомали было захвачено более 30 украинских моряков.