Почему Обама не встречался с Ющенко

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости, Алена Мейта. Президент США Барак Обама не встречался с президентом Украины Виктором Ющенко в Нью-Йорке во время работы 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, во избежание упреков о поддержке одного из кандидатов в президенты Украины. Такое мнение в среду на пресс-конференции выразил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

21-23 сентября Ющенко пребывает в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Накануне своего визита Ющенко заявил в интервью изданию Bloomberg , что хочет предупредить президента США о том, что «атака России против Грузии в 2008 году несет угрозу, с которой европейские лидеры еще никогда не сталкивались». Однако президенты США и Украины встречу так и не провели, хотя она в официальном графике поездки украинского президента не значилась.

На 17 января 2010 года на Украине назначены очередные выборы президента, нынешний президент Виктор Ющенко намерен принять в них участие, и заявляет об уверенности в своей победе.

"Очевидно, Обама не хочет сегодня встреч с каким-либо кандидатом в президенты Украины, а президент (Ющенко) является реальным претендентом на этот пост", - цитирует политолога украинское информагентство УНИАН.

Он также допустил, что одной из причин является желание американского президента избежать упреков о вмешательстве во внутренние дела Украины, тем более, по словам политолога, что сейчас Обама хочет политики компромиссов на международной арене.

В связи с чем, считает Карасев, говорить о каких-то позитивных или негативных последствиях для Украины того, что встреча лидеров двух государств не состоялась, не стоит. Обама, подчеркнул он, свое слово сказал (об отказе от намерений установить систему ПРО в Европе), но это не означает отказа поддерживать Украину. Просто сегодня, добавил политолог, для США ключевыми являются такие проблемные регионы, как Афганистан, Иран и Ближний Восток.

Кроме того, отметил Карасев, чтобы встреча президентов Украины и США была продуктивной, нужно ее соответствующее наполнение. То есть, к ней необходимо готовиться заблаговременно, определять проблематику и круг вопросов для обсуждения.