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    Румыния подвергает опасности экологию Дуная - посол МИД Украины

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    Румыния подвергает угрозе экологию Дуная работами, которые она проводит в устье реки, заявил на пресс-конференции в среду посол по особым поручениям МИД Украины Алексей Шовкопляс.

    КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Румыния подвергает угрозе экологию Дуная работами, которые она проводит в устье реки, заявил на пресс-конференции в среду посол по особым поручениям МИД Украины Алексей Шовкопляс.

    Дипломат напомнил, что 16-17 сентября в Женеве комитет по осуществлению конвенции Эспоо (конвенции об оценке экологического воздействия в межгосударственном контексте) с участием украинской и румынской делегаций рассмотрел представление Украины о несоблюдении Румынией положений конвенции во время реализации проектов в дельте Дуная. По его словам, комитет согласился с доводами украинской стороны и начал рассмотрение предоставленных материалов.

    "Комитет после того, как обращается сторона, которая пострадала от деятельности другой стороны, изучает аргументы и принимает решение, находится ли другая сторона, к которой предъявлены претензии, в состоянии невыполнения положений. Если так, то комитет принимает решение о подготовке доклада и рекомендации правительства страны, нарушающей положения конвенции", - сказал Шовокопляс.

    "Решение о начале подготовки доклада означает, что комитет признает, что страна находится в состоянии невыполнения положений конвенции", - цитирует Шовкопляса украинское агентство УНИАН.

    По его словам, проект доклада планируется утвердить в марте 2010 года.

    Представитель украинского МИД отметил, что одна из главных претензий состоит в том, что румынская сторона осуществляет сброс почвы, поднятой из каналов, в общие украинско-румынские воды Дуная, загрязняя его тяжелыми металлами и другими химическими веществами.

    "Экологическая война" между Киевом и Бухарестом началась в начале 2000-х годов, когда Украина занялась строительством судоходного канала "Дунай - Черное море". Официальное открытие его первой очереди состоялось 26 августа 2004 года. В апреле 2007 года Украина осуществила пуск канала в экспериментальном режиме, однако полноценная эксплуатация канала так и не началась.

    Румыния, которая также имеет судоходные каналы в дельте Дуная, и для которой украинский канал является конкурентом, неоднократно заявляла, что Киев нарушает экосистему этого региона и подвергает экологию опасности, в связи с чем обращалась в международные инстанции. Были претензии к Украине и у комитета Эспоо.

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