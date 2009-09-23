ФГИ Украины не видит препятствий для продажи ОПЗ

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости, Андрей Лубенский. Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Дмитрий Парфененко не видит оснований для срыва конкурса по продаже Одесского припортового завода, приватизация которого приостановлена указом президента и судебными исками.

"По тем документам, которые официально есть у Фонда госимущества, я могу сделать однозначный вывод - нет юридических препятствий для продолжения конкурса по продаже Одесского припортового завода", - сказал он в среду журналистам.

Руководитель ФГИ напомнил, что черкасский "Азот" отозвал свой иск относительно процедуры подготовки конкурса, а документы, касающиеся иска "ДнепрАзота", по его словам, в Фонд не поступали.

ОПЗ, монополиста на украинском рынке аммиака, хотели продать еще в 2008 году, однако тогда президент Украины Виктор Ющенко блокировал его приватизацию. Затем глава государства снял свои претензии, и предприятие снова начали готовить к продаже. Стартовая цена пакета ОПЗ в размере 99,657% акций составляет 4 миллиарда гривен (500 миллионов долларов). Конкурс назначили на 29 сентября 2009 года, однако 17 сентября Ющенко неожиданно вновь приостановил приватизацию ОПЗ.

Одновременно с приостановкой приватизации ОПЗ со стороны президента в суды были направлены два иска в отношении конкурса по продаже предприятия - бывшего руководителя Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко и компании "Азот" (Черкассы), которая находится под контролем украинского бизнесмена Александра Ярославского, касающиеся нарушения процедуры подготовки конкурса. Впоследствии компания отозвала свой иск. Вместе с тем, иск подала компания "ДнепрАзот", которая находится под контролем украинского бизнесмена Игоря Коломойского. "ДнепрАзот" требует отстранить от участия в конкурсе российскую компанию "Азот-Сервис", поскольку более 25% в уставном фонде компании контролируется иностранным государством, что противоречит украинскому законодательству.

Заявки на участие в конкурсе подали также компания Нортима", связанная с Коломойским, и "Флора Сервис" - структура Константина Григоришина - российского бизнесмена с широкими интересами на Украине.