Губернатор Одесской области считает, что ОПЗ продавать нельзя

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости, Алена Мейта. Председатель Одесской областной государственной администрации, член политсовета президентской партии "Наша Украина" Николай Сердюк заявляет о невозможности приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).

Он привел несколько причин, почему завод пока должен остаться в собственности государства. "Во-первых, приватизация не выгодна с экономической точки зрения. Во времена кризиса этот завод продадут за 10-ю часть его стоимости", - цитирует губернатора пресс-служба партии.

«Кто же во времена экономического кризиса продает государственное имущество, которое приносит прибыль? - отметил политик. - Во времена кризиса нужно продавать убыточные предприятия. А этот завод только в местный бюджет дает 180 миллионов гривен (около 22,5 миллионов долларов) в год».

Вторая причина, по которой, по словам Сердюка, нельзя приватизировать предприятие, - социальная: «Сегодня город Южный создан на базе двух предприятий - Одесский припортовый завод и порт «Южный». Если мы сегодня продадим завод, что будет через год, когда новый владелец поставит это предприятие на реконструкцию? Свыше 10 тысяч работников станут безработными. Где они будут искать помощи, - под стенами Кабмина?».

Сердюк сообщил, что благодаря заводу содержатся детские сады, спортивные школы, два баскетбольных клуба, гандбольный клуб. «Из 100 случаев приватизации предприятий за время независимости Украины, в 99 случаях инвестор не выполнил своих обязательств, и в первую очередь - социальных. Государство не сможет влиять на эту ситуацию», - отметил губернатор.

«В данном случае, когда государство является владельцем и эффективно руководит этим предприятием, нет никаких причин, чтобы продавать экономически активный и финансово выгодный завод», - сказал он.

ОПЗ, монополиста на украинском рынке аммиака, хотели продать еще в 2008 году, однако тогда президент Украины Виктор Ющенко блокировал его приватизацию. Затем глава государства снял свои претензии, и предприятие снова начали готовить к продаже. Стартовая цена пакета ОПЗ в размере 99,657% акций составляет 4 миллиарда гривен (500 миллионов долларов). Конкурс назначили на 29 сентября 2009 года, однако 17 сентября Ющенко неожиданно вновь приостановил приватизацию ОПЗ.

Одновременно с приостановкой приватизации ОПЗ со стороны президента в суды были направлены два иска в отношении конкурса по продаже предприятия - бывшего руководителя Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко и компании "Азот" (Черкассы), которая находится под контролем украинского бизнесмена Александра Ярославского, касающиеся нарушения процедуры подготовки конкурса. Впоследствии компания отозвала свой иск. Вместе с тем, иск подала компания "ДнепрАзот", которая находится под контролем украинского бизнесмена Игоря Коломойского. «ДнепрАзот» требует отстранить от участия в конкурсе российскую компанию "Азот-Сервис", которая является дочкой СИБУРА. Истец заявляет, что СИБУР - это аффилированная с «Газпромом» компания, а по законодательству в приватизации не имеют право принимать участие компании с государственной долей более 25%.

Помимо СИБУРа заявки на участие в конкурсе подали компания Нортима", связанная с Коломойским, и "Флора Сервис" - структура Константина Григоришина - российского бизнесмена с широкими интересами на Украине.