Врач Ющенко отвергает обвинения в фальсификации отравления президента

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Дерматолог Жан Сора занимавшийся лечением Виктора Ющенко отвергает обвинения в фальсификации отравления президента Украины, сообщает газета «Сегодня». Накануне бывший соратник Ющенко депутат Давид Жвания в интервью «Газете по-киевски» высказал сомнения относительно отравления Ющенко. Политик прозрачно намекнул на то, что швейцарский врач мог поставить диагноз отравления за вознаграждение: «Спросим по-другому: сколько людей согласится участвовать в чем-то, чтобы получить свою выгоду? Есть доктора, а есть врачишки, и я уверен, что в любых странах можно найти таких Сора. Можно ли заинтересовать доктора? Вопрос в цене. Например, открытие дерматологической клиники в Европе стоит $50 тыс.».

Заявление Жвании вызвали возмущение профессора Сора: «У людей, которые делают такие заявления, нет ни чести, ни совести, ни ума. Мои исследования относительно методов выведения диоксина имеют историческую ценность. В скором времени я опубликую новый доклад, и все смогут в этом убедиться», приводит слова Сора газета «Сегодня».

В сентябре 2004 года в разгар избирательной кампании Ющенко, который был одним из кандидатов в президенты, почувствовал резкое ухудшение здоровья и был в срочном порядке перевезен в австрийскую клинику, где было установлено, что в его организме содержатся недопустимое количество диоксина. Следствие установило, что диоксин попал в организм через пищу. Команда Ющенко заявила, что он был отравлен.

Давид Жвания - бывший соратник Ющенко проходит свидетелем по делу об отравлении президента. Политик неоднократно ставил под сомнения факт отравления Ющенко, и тезис о том, что за отравлением якобы стоят российский спецслужбы.

Временная следственная комиссия парламента Украины по расследованию обстоятельств отравления нынешнего президента страны Виктора Ющенко в 2004 году потребовала возбудить уголовное дело по факту фальсификации отравления.