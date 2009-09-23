Донецк просит исключить из школьных тестов спорные вопросы по истории

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Депутаты Донецкого городского совета просят Министерство образования и науки Украины в 2009/2010 учебном году исключить из внешнего независимого оценивания знаний (аналог российского ЕГЭ) вопросы по истории Украины, на которые имеются различные точки зрения.

Речь идет как о вопросах древней и средневековой, так и современной истории.

Решение о направлении такого ходатайства депутаты приняли на 37-й сессии городского совета в среду, сообщает корреспондент РИА Новости.

Также депутаты просят министерство "включить в учебники списки дополнительной литературы по спорным историческим фактам", "при подготовке материалов, учебников, подходить к трактовке истории с позиции толерантности, политкультурности, сознания взаимозависимости наций в Европейском сообществе, ускорить процесс обсуждения, оформления и утверждения национальной концепции исторического образования".

По мнению депутатов, историческое образование в общеобразовательный учебных заведениях должно быть направлено на консолидацию нации, объективное освещение исторических событий, в то время как современные учебники истории "не отвечают этим требованиям, зачастую носят тенденциозный характер".

"Мне, как преподавателю истории, понятно, насколько важно то, чему мы учим наших детей с помощью учебников. К сожалению, сейчас наши учебники истории не такие, какими мы хотели бы их видеть. Рабочая группа управления образования проанализировала учебники истории в школах города и подготовила целый перечень фальсификаций. Наши дети получают неправдивые знания по истории нашего края, по истории нашего государства", - отметила председатель депутатской комиссии по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи Ася Горшкова.

Депутаты также поручили Управлению образования горсовета "в процессе изучения курсов "Истории Украины" и "Всемирной истории" обучать школьников города критическому восприятию информации, которая содержится в учебниках по данному вопросу".