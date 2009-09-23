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    Лидеры фракций не договорились о разблокировании работы Рады

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    КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Лидеры фракций в среду не смогли договориться о возобновлении работы парламента Украины, заблокированного оппозицией, которая требует повысить социальные стандарты в стране, сообщает украинское агентство УНИАН.

    Во вторник Верховная Рада приступила к работе, прервав более чем месячную блокаду депутатов оппозиционной Партии регионов, которая все лето требовала повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Вопрос о повышении уровня социальных стандартов был внесен в повестку дня вторника, однако после того, как был изменен порядок голосования - вместо электронных карточек депутатам нужно было голосовать поднятием руки, "регионалы" вновь заблокировали работу законодательного органа. Утро среды в Рады также началось с блокирования, в связи с чем лидеры фракций собрались на согласительный совет, чтобы попытаться найти выход из тупика.

    Во время заседания согласительного совета спикер Владимир Литвин предложил отложить рассмотрение вопроса о социальных стандартах, сосредоточившись на обсуждении проекта бюджета-2010 с участием членов правительства, однако это предложение не нашло поддержки у Партии регионов.

    "Регионалы" также не согласились на предложение фракции Блока Юлии Тимошенко сначала рассмотреть кадровые вопросы, а затем перейти к социальным стандартам.

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