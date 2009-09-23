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    Сейм Польши судил ввод советских войск в Западную Украину в 1939 году

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    Сейм Польши в среду принял на пленарном заседании парламента специальную резолюцию, осуждающую "вторжение" Красной Армии 17 сентября 1939 года в Западную Украину и Западную Белоруссию.

    ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости, Леонид Свиридов. Сейм Польши в среду принял на пленарном заседании парламента специальную резолюцию, осуждающую "вторжение" Красной Армии 17 сентября 1939 года в Западную Украину и Западную Белоруссию, которые между мировыми войнами входили в состав польского государства, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Сейма.

    Документ был согласован на минувшей неделе в ходе консультаций с руководителями всех фракций парламента спикером Сейма Брониславом Коморовским.

    "Семнадцатого сентября 1939 года войска СССР без объявления войны совершили агрессию против Речи Посполитой, нарушая ее суверенитет и попирая нормы международного права. Основание для вторжения Красной Армии дал пакт Молотова - Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года в Москве между СССР и гитлеровской Германией. Таким образом был произведен четвертый раздел Польши. Польша пала жертвой двух тоталитаризмов: нацизма и коммунизма", - говорится в принятом документе.

    1 сентября 1939 года войска фашистской Германии вошли на территорию Польши. Принято считать, что с этого дня началась вторая мировая война. Союзники Польши Великобритания и Франции объявили войну Германии, но не предпринимали никаких действий. К середине сентября центральзованное управление польской армией было нарушено, остались лишь локальные очаги сопротивления. В ночь на 17 сентября польское правительство и верховное командование бежали. 17 сентября СССР ввел войска на территорию входивших в состав Польши Западной Украины и Западной Белоруссии, которые в соответствии с секретным протоколом Пакта Молотова - Риббентропа относились к сфере интересов Москвы. Итогом этого стало воссоединение исторических территорий Украины и Белорусии в составе соответствующих советских республик.

    За год до этих событий в октябре 1938-го Польша вместе с Германией и Венгрией и при попустительстве ведущих держав Европы -Великобритании и Франции, приняла участие в аналогичном разделе Чехословакии. Попытки Москвы договориться с западными странами о создании против фашистской Германии системы коллективной безопасности не увенчались успехом: Запад опасался, что под предлогом союзнических обязательств СССР сможет начать продвижение в Европу. В результате Москва пошла на заключение пакта о ненападении с Берлином.

    В последнее время в странах Восточной Европы популярна точка зрения об ответственности Москвы за начало второй мировой войны. На памятных мероприятиях 1 сентября 2009 года президент Польши Лех Качиньский обвинил СССР в союзе с Гитлером.

    Между тем накануне годовщины начала второй мировой Служба внешней разведки России рассекретила данные, согласно которым, польское руководство в 30-е гг. планировало расчленение и уничтожение Советского Союза и с этой целью разжигало сепаратизм на Кавказе, на Украине и в Средней Азии.

    Помимо политических интриг и враждебных настроений историю отношений Москвы и Варшавы омрачила и Катынская трагедия - расстрел нескольких тысяч польских официеров интернированных в СССР.

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