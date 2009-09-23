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    Политика

    Рада вновь не может работать из-за блокирования Партии регионов

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    В среду утром президиум и трибуна Верховной Рады остаются заблокированными. Лидеры фракций проводят консультации о выходе парламента из тупика.

    КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Работа парламента Украины в среду вновь заблокирована из-за разногласий фракций по вопросу о минимальных социальных стандартах, которые оппозиция требует закрепить законодательно, сообщает "Пятый канал" украинского телевидения, парламентский телеканал "Рада" не ведет трансляцию.

    Во вторник Верховная Рада приступила к работе, прервав более чем месячную блокаду депутатов оппозиционной Партии регионов, которая все лето требовала повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум.

    Вопрос о повышении уровня социальных стандартов был внесен в повестку дня вторника, однако после того, как был изменен порядок голосования - вместо электронных карточек депутатам нужно было голосовать поднятием руки (не секрет, что парламентарии голосуют карточками отсутствующих коллег) , "регионалы" вновь заблокировали работу законодательного органа.

    В среду утром президиум и трибуна Рады остаются заблокированными. Лидеры фракций проводят консультации о выходе парламента из тупика.

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