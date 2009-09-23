В Раде требуют возбудить дело по факту фальсификации отравления Ющенко

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Временная следственная комиссия (ВСК) парламента Украины по расследованию обстоятельств отравления нынешнего президента страны Виктора Ющенко в 2004 году требует возбудить уголовное дело по факту фальсификации отравления, сообщает пресс-служба комиссии.

В начале сентября 2004 года во время президентской кампании тогдашний фаворит гонки Виктор Ющенко почувствовал ухудшение здоровья и был вывезен в Австрию, где в одной из частных клиник было установлено, что в его организме находится диоксин. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту отравления. Ющенко неоднократно заявлял, что ему известны люди, причастные к его отравлению. Он уверен, что яд попал в его организм с пищей 5 сентября 2004 года во время ужина с руководством Службы безопасности Украины под Киевом. Вскоре бывший заместитель главы СБУ Владимир Сацюк, на даче у которого состоялся этот ужин, покинул страну. При этом он категорически отвергает версию о своей причастности к отравлению.

Недавно украинская газета "Сегодня" сообщила, ссылаясь на информацию начальника отдела по надзору за расследованием уголовных дел следователями Генпрокуратуры Ларисы Чередниченко, что отравление Ющенко было фальсифицировано - якобы образцы крови были тайно перевезены в США, где были обогащены диоксином, и уже оттуда они попали в международные лаборатории.

"ВСК Верховной Рады требует от Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело по факту фальсификации отравления Виктора Ющенко диоксином и уволить руководителя следственной группы ГПУ по расследованию отравления Виктора Ющенко Галину Климович", - говорится в сообщении.

Комиссия заявляет, что имеет достаточно доказательств, подтверждающих факт манипуляций с экспертизами образцов крови Ющенко.

"У комиссии есть документальные доказательства того, что супруга президента Катерина Ющенко во время избирательной кампании 2004 года консультировалась и получала помощь от представителей спецслужб Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Так, в распоряжении ВСК находится аудиозапись разговора женщины по имени Марта с сотрудником иностранной разведки в октябре 2004 года.

"ВСК обратилась в Одесский НИИ судебных экспертиз при министерстве юстиции, который сделал официальный вывод, что голос так называемой "Марты" идентичен голосу супруги президента Украины Катерины Ющенко", - отмечается в сообщении.