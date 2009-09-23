Тимошенко должна пересмотреть газовые контракты для помощи металлургам

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Помощь украинским металлургам со стороны правительства может быть действенной только при условии пересмотра газовых контрактов с Россией, считает заместитель главы Совета общественной инициативы Арсения Яценюка "Фронт перемен" Андрей Пышный.

"Если премьер действительно хочет помочь металлургам, ей надо пересмотреть контракты о поставках газа из России. И добиться налоговых и других льгот для металлургов, которые бы способствовали модернизации производства и трансформировались в новые энергосберегающие технологии", - заявил Пышный, слова которого приводит во вторник пресс-служба "Фронта перемен".

Достигнутые 19 января 2009 года газовые договоренности критикуются президентом Украины Виктором Ющенко и представителями его секретариата, а также политиками из оппозиционной Партии регионов, которые считают контракты невыгодными для Украины, а высокую цену на российский газ - губительной для украинской экономики. В то же время правительство Юлии Тимошенко считает подписание газовых контрактов большим успехом. Правительственная программа помощи металлургической отрасли предусматривает различные льготы для метпредприятий.

По мнению Пышного, программа не является эффективной, "премьер Юлия Тимошенко обещает продлить льготы для металлургов, но на практике она уже в третий раз продлевает спад в отрасли".

"По итогам работы металлургических предприятий в августе 2009 года Украина опустилась с восьмого на девятое место в рейтинге 66 стран - основных мировых производителей металлургической продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали. Снижение объемов выплавки стали в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Украине и Турции, в то время как в большинстве стран первой десятки рейтинга наблюдался рост производства", - сообщает пресс-служба.

Пышный подчеркнул, что антикризисные меры правительство подменяет кабинетными договоренностями с отдельными олигархами за счет украинского бюджета. Между тем, по его мнению, "несмотря на кризис, деньги на системную поддержку отрасли, на которой держится 30% украинского экспорта, в Украине есть".

"В 2003-2004 годах Нацбанк Украины с помощью механизма долгосрочного рефинансирования удалось запустить в экономику "длинные деньги", которые помогли преодолеть наметившийся спад", - сказал Пышный, добавив, что надо использовать этот опыт сейчас.

"Но политический ритуальный хоровод, который устроили вокруг НБУ власть и оппозиция, говорит лишь о том, что от этих деятелей до выборов ничего кроме популизма ждать не приходится", отметил политик.