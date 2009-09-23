Рада в среду может вернуться к социальным законопроектам

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Депутаты Верховной Рады Украины начнут заседание в среду с голосования по законопроектам о повышении социальных стандартов, если парламентская трибуна будет разблокирована, сообщил на брифинге во вторник спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

На заседании Рады во вторник депутатам не удалось принять никаких решений по законопроектам о повышении социальных стандартов, поскольку депутаты из фракции Партии регионов, протестуя против изменения способа голосования с электронного на персональный, заблокировали парламентскую трибуну.

По мнению Литвина, это свидетельствует о том, что и сами регионалы не хотят принятия социальных законов. "Сегодняшние события свидетельствуют о том, что никто не хочет принимать решения по повышению социальных стандартов", - отметил во вторник спикер.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович возложил вину за непринятие закона о повышении социальных стандартов на парламентскую коалицию. По его словам, Партия регионов будет отстаивать свои позиции в вопросе повышения минимальных зарплат и пенсий для граждан Украины.

"Сегодня в парламенте произошел беспрецедентный случай, когда депутаты от коалиции... и примкнувшие к ним коммунисты приняли решение об изменении способа голосования, зная о том, что сегодня в Верховной Раде нет необходимого количества депутатов, которые проголосовали бы за повышение социальных стандартов", - сказал лидер Партии регионов.

Янукович считает, что "изменение способа голосования именно по этому закону - это прямое свидетельство того, что депутаты не хотят выполнять закон Украины о повышении пенсий и заработных плат". Он напомнил, что в соответствии с регламентом порядок голосования может быть изменен в том случае, если не работает электронная система голосования "Рада". "Но если система работает, то зачем менять способ голосования", - сказал он.

По его мнению, непринятие этих социальных законов автоматически означает, что повышенные социальные стандарты не будут включены в бюджет 2010 года.