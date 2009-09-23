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    Расмуссен: Грузия и Украина могут стать членами НАТО

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    "В силе также остается решение Бухарестского саммита, что означает, что Грузия и Украина станут членами альянса, если будут удовлетворять всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.

    ТБИЛИСИ, 23 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен встретился во вторник в Нью-Йорке с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, после которой он подтвердил, что Грузия и Украина могут стать членами альянса, если будут удовлетворять всем необходимым критериям, сообщает агентство "Новости-Грузия".

    Это была первая встреча президента Грузии с Расмуссеном (бывшим премьер-министром Дании) в его новой должности. На встрече также присутствовали глава МИД Грузии Григол Вашадзе, секретарь Совета нацбезопасности Екатерина Ткешелашвили, советник президента по внешнеполитическим вопросам Давид Сихарулидзе и постоянный представитель Грузии в НАТО Григол Мгалоблишвили.

    По окончании встречи Расмуссен назвал ее "конструктивной". В беседе с прессой он подтвердил, что "позиция НАТО по вопросу сотрудничества с Грузией остается неизменной".

    "В силе также остается решение Бухарестского саммита, что означает, что Грузия и Украина станут членами альянса, если будут удовлетворять всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.

    По словам генсека альянса, "очень активно ведется сотрудничество в рамках комиссии Грузии и НАТО, делаются необходимые шаги для будущего членства страны в альянсе, задействована ежегодная программа сотрудничества НАТО с Грузией".

    "Надеюсь, что во время моего пребывания на посту генсека НАТО будет серьезный прогресс в этом направлении", - сказал Расмуссен.

    Со своей стороны посол Грузии в НАТО Мгалоблишвили сказал, что "все те механизмы, которые будут содействовать выполнению решений бухарестского саммита, очень важны". Это по его словам, сотрудничество в рамках комиссии НАТО - Грузия и ежегодная программа сотрудничества с альянсом.

    "Нашей задачей является максимальное использование этих инструментов, чтобы содействовать максимальному выполнению решений Бухарестского саммита. Очень важно удовлетворять критериям для членства в НАТО", - сказал Мгалоблишвили.

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