Рада постановила инвентаризацию земель в "Артеке" и "Молодой гвардии"

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Верховная Рада Украины приняла постановление "Об инвентаризации земель государственных предприятий "Международный детский центр "Артек" и "Молодая гвардия", в связи с тем, что площадь и структура земель этих центров изменились со дня введения в действие в 1991 году Земельного кодекса УССР, передает украинское информагентство УНИАН.

За такое решение проголосовали 392 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Постановлением предусмотрено, что правительство и парламент Крыма должны обеспечить проведение в трехмесячный срок инвентаризации земель, которые принадлежали детским центрам "Артек" и "Молодая гвардия" на день введения в действие Земельного кодекса УССР от 15 марта 1991 года.

Также постановлением предусмотрено, что Кабмин на основании материалов инвентаризации земель должен подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений по уточнению площадей земель "Артека" и "Молодой гвардии".

Это постановление вступает в силу с момента его принятия.