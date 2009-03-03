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    Рада преодолела вето на закон, упрощающий импичмент президента

    Тема:

    Кризис власти (675)

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    За преодоление вето проголосовали 174 депутата Партии регионов, 151 депутат БЮТ, 20 депутатов блока "Наша Украина - Народная самооборона", 27 депутатов Компартии и 19 депутатов Блока Литвина.

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Украинский парламент преодолел вето президента Украины на закон относительно деятельности парламентских временных специальных комиссий, который упрощает процедуру импичмента, передает корреспондент РИА Новости.

    "За" соответствующий закон проголосовал 391 депутат при необходимом минимуме для преодоления вето в 300 голосов.

    В частности, за преодоление вето проголосовали 174 депутата оппозиционной Партии регионов, 151 депутат Блока Юлии Тимошенко, 20 депутатов пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона", 27 депутатов Компартии и 19 депутатов Блока Литвина.

    Верховная Рада Украины 15 января приняла закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который упрощает начало процедуры импичмента президента. "За" принятие закона проголосовали 408 депутатов при 226 необходимых голосах.

    Законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий Верховной Рады для проведения расследования по вопросам, которые представляют общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

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