НУНС требует отмены решения Рады об отставке Огрызко

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Пропрезидентская фракция "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС) требует от фракции Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) инициировать отмену решения парламента об отставке главы МИД Владимира Огрызко, сообщает агентство УНИАН.

Во вторник парламент 250 голосами проголосовал за отставку Огрызко с должности министра иностранных дел Украины. Исход голосования решили 49 депутатов из 156 членов фракции Блока Юлии Тимошенко, при том, что незадолго до голосования было заявлено, что БЮТ не поддержит отставку главы МИД. Уволить Огрызко требовали оппозиционные Компартия и Партия регионов, которые посчитали непрофессиональной позицию МИД в деле о территориальном споре между Украиной и Румынией.

Фракция с возмущением восприняла позицию БЮТ относительно отставки министра иностранных дел.

"Голосование трети фракции БЮТ за этот вопрос стало грубым нарушением договоренностей, достигнутых в рамках коалиции", - говорится в заявлении НУНС.

БЮТ, НУНС, а также Блок Литвина представляют в парламенте большинство (коалицию), которая должна совместно поддерживать или не поддерживать рассматриваемые в Раде решения.

Депутаты НУНС требуют скорейшего проведения заседания совета коалиции, а также общего собрания коалиции с участием премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

"Это (инициирование БЮТ отмены решения об отставке Огрызко) станет действенным подтверждением заявлений руководителей фракции БЮТ о том, что голосование 49 депутатов не отвечало позиции фракции. Также мы считаем, что лидер БЮТ Тимошенко должна лично и как можно скорее высказать четкую и недвусмысленную позицию об ошибочности действий части фракции БЮТ", - заявляют члены фракции НУНС.

НУНС также отмечает, что "подобное поведение фракции БЮТ ставит под угрозу эффективную работу коалиции в Верховной Раде". "Поэтому ответственность за исправление этой досадной ситуации лежит исключительно на БЮТ", - говорится в заявлении.

НУНС не поддерживал и не поддерживает отставку главы МИД. БЮТ говорил, что также не будет поддерживать отставку министра. Тимошенко уже прокомментировала ситуацию, заявив, что просила депутатов не поддерживать отставку министра, однако ее не все послушали. При этом премьер сказала, что как министр Огрызко ее не устраивал.

В начале февраля Международный суд ООН отказался удовлетворить претензии Украины на расширение ее исключительных экономических зон в Черном море на территориях, богатых углеводородами. Большая часть нефтегазового шельфа отошла к Румынии.

В Верховной Раде было зарегистрировано два отдельных проекта об отстранении Огрызко от должности министра иностранных дел от Партии регионов и Компартии. В обоих проектах основанием для отставки выдвигались, помимо проигрыша Румынии в споре за шельф вокруг острова Змеиный, ухудшение отношений с Российской Федерацией и сдача национальных интересов в угоду Западу.

Голосование по первому же проекту, который внес депутат из фракции Партии регионов Василий Киселев, привело к отставке главы украинского МИД.